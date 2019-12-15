ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину

Новости » Общество     15.12.2019 - 21:10
Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину
Фото (facebook.com/PlastUA)

Вифлеемский огонь передали общине Киеве

Вифлеемский огонь мира сегодня, 15 декабря, прибыл в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной скаутской организации "Пласт".

"Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственные учреждения, больницы, детские дома", - говорится в сообщении.

В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки украинским военным в зону боевых действий.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний анонсировал визит вселенского патриарха Варфоломея. Так, во время литургии по случаю годовщины создания единой поместной православной церкви Епифаний заявил, что в ближайшее время вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину. Также Епифаний добавил, что в следующем 2020 году к ПЦУ присоединятся еще несколько церквей.

В субботу, 14 декабря, на соборе ПЦУ в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Однако позже в УПЦ КП заявили, что не признают решение Епифания и считают, что церковь не была ликвидирована.

В центре Киева горел склад стройматериалов В Нидерландах назвали сумму убытков из-за новогоднего огня
Новости Украины огонь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь