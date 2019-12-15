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УПЦ КП отрицает свою юридическую ликвидацию

Новости » Политика     15.12.2019 - 11:46
УПЦ КП отрицает свою юридическую ликвидацию
Фото: Филарет (РБК-Украина)

Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата

Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что не является юридически ликвидированной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление церкви.

В заявлении юридического отдела УПЦ КП указано, что "предстоятель другой церкви - ПЦУ, отделенной от УПЦ КП" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц, что, по мнению, Киевской патриархии, является незаконным.

"Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" не имеет. Ни ней, ни ее основателем - Поместным Собором, решение о прекращении (регистрации) не принималось", - говорится в заявлении.

Отметим, вчера на соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Напомним, официальное учреждение Православной церкви Украины состоялось 15 декабря 2018 года в ходе Объединительного собора с участием иерархов УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и двух иерархов УПЦ Московского патриархата.

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