Вифлеємський вогонь миру прибув до України

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Вифлеємський вогонь передали громаді Києві

Вифлеємський вогонь миру сьогодні, 15 грудня, прибув в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної скаутської організації "Пласт".

"Пластуни передали цей символ любові і добра громаді Києва, а вже зовсім скоро будуть поширювати його в державні установи, лікарні, дитячі будинки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, група пластунів пощастить Вифлеємський вогонь миру і різдвяні подарунки українським військовим в зону бойових дій.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Єпіфаній анонсував візит вселенського патріарха Варфоломія. Так, під час літургії з нагоди річниці створення єдиної помісної православної церкви Єпіфаній заявив, що найближчим часом вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну. Також Єпіфаній додав, що в наступному 2020 році до ПЦУ приєднаються ще кілька церков.

У суботу, 14 грудня, на соборі ПЦУ в Києві предстоятель Єпіфаній оголосив про юридичну ліквідацію таких структур, як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. Однак пізніше в УПЦ КП заявили, що не визнають рішення Єпіфанія і вважають, що церква не була ліквідована.