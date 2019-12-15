ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вифлеємський вогонь миру прибув до України

Новини » Суспільство     15.12.2019 - 21:10
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
Фото (facebook.com/PlastUA)

Вифлеємський вогонь передали громаді Києві

Вифлеємський вогонь миру сьогодні, 15 грудня, прибув в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної скаутської організації "Пласт".

"Пластуни передали цей символ любові і добра громаді Києва, а вже зовсім скоро будуть поширювати його в державні установи, лікарні, дитячі будинки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, група пластунів пощастить Вифлеємський вогонь миру і різдвяні подарунки українським військовим в зону бойових дій.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Єпіфаній анонсував візит вселенського патріарха Варфоломія. Так, під час літургії з нагоди річниці створення єдиної помісної православної церкви Єпіфаній заявив, що найближчим часом вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну. Також Єпіфаній додав, що в наступному 2020 році до ПЦУ приєднаються ще кілька церков.

У суботу, 14 грудня, на соборі ПЦУ в Києві предстоятель Єпіфаній оголосив про юридичну ліквідацію таких структур, як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. Однак пізніше в УПЦ КП заявили, що не визнають рішення Єпіфанія і вважають, що церква не була ліквідована.

У центрі Києва горів склад будматеріалів У Нідерландах назвали суму збитків через новорічний вогонь
Новини України огонь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся