Відзавтра у Харкові розпочнуть вимикати світло: графік

Відзавтра, з 31 жовтня, у Харкові та області розпочнуться відключення електроенергії, спільно з обленерго розроблено графік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Спільно із Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 07:00 до 22:00", – сказав керівник області.

Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківської області. Індивідуально пропрацьовують питання із підприємствами, адже деякі виробництва не можуть зупиняти процеси.

З графіком відключення світла у Харкові можна ознайомитись за посиланням.