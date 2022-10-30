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С завтрашнего дня в Харькове начнут отключать свет: график

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Харьков, Воскресенье 30 октября 2022 13:01
С завтрашнего дня в Харькове начнут отключать свет: график Фото: с 31 октября в Харькове начнутся отключения электроэнергии (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

С завтрашнего дня, с 31 октября, в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии, совместно с облэнерго разработан график.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Совместно с Облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Просим отнестись с пониманием. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый с 07:00 до 22:00", - сказал руководитель области.

Отключений не будет в деоккупированных населённых пунктах Харьковской области. Индивидуально прорабатывают вопросы с предприятиями, ведь некоторые производства не могут останавливать процессы.

С графиком отключения света в Харькове можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинцы второй день экономят электроэнергию. Поэтому по всей стране сегодня утром не было аварийных отключений света.

Также мы писали, что график отключения света для Киева разрабатывается, но и он не будет точным. Все будет зависеть от объемов дефицита и потребления электроэнергии. Кроме того, объяснили разницу между экстренными и стабилизационными отключениями.

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Электроэнергия харков
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