С завтрашнего дня в Харькове начнут отключать свет: график

С завтрашнего дня, с 31 октября, в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии, совместно с облэнерго разработан график.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Совместно с Облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Просим отнестись с пониманием. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по 3 часа каждый с 07:00 до 22:00", - сказал руководитель области.

Отключений не будет в деоккупированных населённых пунктах Харьковской области. Индивидуально прорабатывают вопросы с предприятиями, ведь некоторые производства не могут останавливать процессы.

С графиком отключения света в Харькове можно ознакомиться по ссылке.