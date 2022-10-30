Графік відключення світла для Києва ще в розробці, але й він не буде на 100% точним

Графік відключення світла для Києва ще розробляється, але й він не буде точним. Все залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону .

"100% вірогідності збігу не буде. Ми з мережами намагаємося вгадати який буде дефіцит, споживання і цей баланс ми прогнозуємо. Це вперше відбувається з системою. Маю надію, що на початку тижня ми опублікуємо нові графіки і маю надію, що ці графіки будуть більш точнішими", - сказав він.

Коваленко також пояснив різницю між екстреними та стабілізаційними відключеннями.

"Є два типи відключень: екстрені і стабілізаційні. Екстрені можуть бути і шість годин і більше. А стабілізаційні, коли ми розуміємо, що "Укренерго" дасть команду 20%, то ми таргетуємо наступні цілі - що проміжок часу 4 години", - додав гендиректор YASNO.