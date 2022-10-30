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Аварійні відключення сьогодні не застосовуються: в "Укренерго" пояснили причину

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Україна, Неділя 30 жовтня 2022 12:48
Аварійні відключення сьогодні не застосовуються: в "Укренерго" пояснили причину Фото: в Україні сьоголні зранку не було аварійних відключень світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці другий день поспіль заощаджують електроенергію. Тому по всій країні сьогодні вранці не було аварійних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" сьогодні не надав операторам даних для аварійних відключень, оскільки не було необхідності. Зранку українці спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора, а верхня точка ранкового піку була пізніше.

Також вчора ввечері зафіксували зменшення навантаження на енергосистему. Зокрема, жителі Києва зменшили споживання на 6,2%, в Київській області - на 3,3%, Черкаській - на 17,8%, Харківській - на 7,0%, Чернігівській - на 5,9%.

Проте в "Укренерго" попередили, що сьогодні ввечері можуть бути відключення світла, якщо буде необхідно. Українців закликали і надалі економити електроенергію.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка, сьогодні у Києві не будуть відключати світло.

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