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Відвоювання всієї території - все ще ціль України, - генерал США

Фото: генерал США Чарльз Браун (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Відвоювання всієї території, яку захопили російські окупанти, все ще залишається ціллю України у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна під час засідання "Рамштайну".

Браун наголосив, що одна з цілей США - дозволити Україні захищати себе, і щоб вона залишалася суверенною та незалежною державою.

"Щодо повернення та відвоювання територій. Я не хочу відповідати за Зеленського, але думаю, що це все ще стратегічна ціль. Але питання - як підтримати ЗСУ в короткостроковій перспективі для досягнення цілей, які вони ставлять перед собою", - зазначив американський генерал.

"Рамштайн-24"

Сьогодні, 6 вересня, проходить 24-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Цього разу воно проходить в очному форматі на авіаційній базі "Рамштайн" у Німеччині. На засіданні присутній президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, у фокусі на сьогоднішньому засіданні забезпечення України системами протиповітряної оборони та ракетами до них.

Також серед пріоритетів України артилерійські боєприпаси та техніка для українських бригад. Умєров додав, що також важливим є посилення далекобійних можливостей України. Зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії.

Вже стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також Берлін з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5.

До того ж США сьогодні оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.

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