Умєров назвав пріоритети України на "Рамштайні", де присутній Зеленський

У Німеччині стартувало 24 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Україна має декілька пріоритетів у зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, у фокусі на сьогоднішньому засіданні забезпечення України системами протиповітряної оборони та ракетами до них.

Також серед пріоритетів України артилерійські боєприпаси та техніка для українських бригад. Умєров додав, що також важливим є посилення далекобійних можливостей України. Зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії.

Сьогодні, 6 вересня, проходить 24-те засідання Контактної групи з оборони України. Цього разу воно проходить в очному форматі на авіаційній базі "Рамштайн" у Німеччині. На засіданні присутній президент України Володимир Зеленський. Перед засіданням він звернувся до понад 50 міністрів оборони країн-союзників.