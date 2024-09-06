Отвоевание всей территории - все еще цель Украины, - генерал США

"Раммштайн-24"

Сегодня, 6 сентября, проходит 24-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В этот раз он проходит в очном формате на авиационной базе "Рамштайн" в Германии. На заседании присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, в фокусе на сегодняшнем заседании обеспечения Украины системами противовоздушной обороны и ракетами к ним.

Среди приоритетов Украины также артиллерийские боеприпасы и техника для украинских бригад. Умеров добавил, что также важно усиление дальнобойных возможностей Украины. В частности, посредством поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии.

Уже стало известно, что Германия передаст Украине еще 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 года. Также Берлин с другими партнерами предоставит украинским войскам еще 77 танков Leopard 1A5.

К тому же США сегодня объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 250 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.