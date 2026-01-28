Відворот від США? Стармер зустрівся із Сі Цзіньпіном

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про намір перезапустити і стабілізувати відносини з Китаєм, наголосивши на значущості Пекіна для британської економіки.

За його словами, колишній підхід Лондона до взаємодії з КНР був непослідовним і не дав змоги вибудувати стійкі та передбачувані зв'язки.

Економічне співробітництво і рамки безпеки

Кір Стармер наголосив, що розвиток економічних зв'язків із Китаєм не відбуватиметься за рахунок національної безпеки Великої Британії.

Прем'єр-міністр наголосив, що Лондон має намір дотримуватися чітких обмежень щодо чутливих питань, зберігаючи баланс між прагматичним співробітництвом і захистом власних інтересів.

Причини збереження діалогу

За оцінкою Кіра Стармера, відмова від взаємодії з Пекіном не відповідає інтересам країни, оскільки обмежує економічні можливості та знижує вплив Великої Британії на міжнародній арені.

Він вказав, що діалог необхідний навіть за наявності серйозних розбіжностей, а ізоляція не дає практичних результатів.

Позиція Стармера щодо Китаю

Прем'єр-міністр наголосив, що зближення з КНР не означає ігнорування спірних тем, включно з питаннями безпеки і прав людини.

За його словами, Лондон має намір обговорювати розбіжності відкрито, не виходячи за рамки встановлених принципів.

"Подобається нам це чи ні, Китай має значення для Великої Британії", зазначив Кір Стармер.