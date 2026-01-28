Отворот от США? Стармер встретился с Си Цзиньпин

Лондон делает ставку на прагматичное восстановление диалога с Пекином, подчеркивая, что экономические интересы не будут идти вразрез с вопросами безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении перезапустить и стабилизировать отношения с Китаем, подчеркнув значимость Пекина для британской экономики.
По его словам, прежний подход Лондона к взаимодействию с КНР был непоследовательным и не позволил выстроить устойчивые и предсказуемые связи.
Кир Стармер отметил, что развитие экономических связей с Китаем не будет происходить за счет национальной безопасности Великобритании.
Премьер-министр подчеркнул, что Лондон намерен придерживаться четких ограничений по чувствительным вопросам, сохраняя баланс между прагматичным сотрудничеством и защитой собственных интересов.
По оценке Кира Стармера, отказ от взаимодействия с Пекином не отвечает интересам страны, поскольку ограничивает экономические возможности и снижает влияние Великобритании на международной арене.
Он указал, что диалог необходим даже при наличии серьезных разногласий, а изоляция не дает практических результатов.
Премьер-министр подчеркнул, что сближение с КНР не означает игнорирование спорных тем, включая вопросы безопасности и прав человека.
По его словам, Лондон намерен обсуждать разногласия открыто, не выходя за рамки установленных принципов.
"Нравится нам это или нет, Китай имеет значение для Великобритании", отметил Кир Стармер.
Напоминаем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко осудил высказывания президента США Дональда Трампа о роли войск НАТО в Афганистане, назвав их оскорбительными и вызывающими серьезное беспокойство.
Отметим, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не станет участвовать в созданном президентом США Дональдом Трампом «Совете мира» из-за включения в него российского диктатора Владимира Путина.