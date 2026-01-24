ua en ru
Британія проти Трампа: Стармер вимагає вибачень за образу пам'яті солдатів

Британія, Субота 24 січня 2026 03:10
Британія проти Трампа: Стармер вимагає вибачень за образу пам'яті солдатів Фото: Кір Стармер (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Сер Кір Стармер публічно розкритикував президента США Дональда Трампа за заяви щодо ролі військ НАТО в Афганістані, назвавши їх "образливими і, відверто кажучи, жахливими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Independent.

Лідер Лейбористської партії Великої Британії став одним із головних критиків Трампа після його заяви про те, що сили НАТО нібито трималися "осторонь" від лінії фронту в Афганістані, що образило пам'ять загиблих і поранених британських військовослужбовців.

Стармер приєднався до ветеранів, політиків усіх партій і принца Гаррі, вимагаючи визнання заслуг і жертв солдатів.

Стармер проти Трампа

Сер Кір заявив: "Я вважаю зауваження президента Трампа образливими і, відверто кажучи, жахливими, і мене не дивує, що вони заподіяли біль близьким загиблих і поранених".

Він підкреслив заслуги 457 британських військовослужбовців, які загинули в Афганістані, і заявив про необхідність шанобливого ставлення до їхньої пам'яті.

Підтримка ветеранів і політиків

Принц Гаррі зазначив, що жертви британських солдатів заслуговують на правдиве висвітлення і повагу.

Міністр оборони Джон Гілі назвав загиблих героєм, а Ел Карнс закликав критиків особисто зустрітися з сім'ями військовослужбовців, щоб зрозуміти масштаб їхньої жертви.

Сер Малкольм Ріфкінд заявив, що Трамп або не перевіряв факти, або свідомо брехав, підриваючи репутацію США.

Реакція парламентаріїв

Лідери всіх парламентських фракцій, включно з Кемі Баденох, Едом Дейві та Беном Обезе-Джекті, різко засудили коментарі Трампа, називаючи їх "абсурдом" і образою пам'яті загиблих.

Колишні офіцери, які служили спільно з американськими силами, підкреслили, що жертви союзників не можна принижувати, незалежно від політичних амбіцій однієї людини.

Історичний контекст

Конфлікт в Афганістані, що розпочався 2001 року, забрав життя понад 1100 військовослужбовців країн НАТО, крім США, і 2461 американця.

Застосування статті 5 НАТО після 11 вересня вперше активувало колективний захист, що підтвердило внесок союзників на підтримку США.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не братиме участі в ініціативі президента США Дональда Трампа під назвою "Рада миру", пояснивши відмову присутністю у складі ради російського лідера Володимира Путіна.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що кабінет міністрів розробляє нові законодавчі ініціативи, здатні змінити формат взаємодії країни з Європейським союзом у постбрексітний період.

