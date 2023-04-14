Не відвідувати масові зібрання та не піддаватися на провокації: українцям дали поради перед Великоднем

Українців закликають не відвідувати масові зібрання та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодніх свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці", - зазначають в СБУ.

Спецслужба докладає зусилля, щоб нейтралізувати вплив противника на церковне середовище і не дати Росії бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

З огляду на це СБУ закликає громадян напередодні свят:

обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не проходили;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час неї перебувати в укриттях;

без потреби не затримуватися у церквах при освяченні Великоднього кошика;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Так, в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482 та відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua.

Нагадаємо, на Великдень по всій Україні посилять заходи безпеки.

РБК-Україна також повідомляло про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.

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