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Не посещать массовые собрания и не поддаваться на провокации: украинцам дали советы перед Пасхой

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Пятница 14 апреля 2023 12:16
Не посещать массовые собрания и не поддаваться на провокации: украинцам дали советы перед Пасхой Фото: украинцам дали советы перед Пасхой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев призывают не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхальных праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике", - отмечают в СБУ.

Спецслужба прилагает усилия, чтобы нейтрализовать влияние противника на церковную среду и не дать России минимальной возможности использовать религиозную тематику для достижения собственных целей.

Учитывая это, СБУ призывает граждан накануне праздников:

  • ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни проходили;
  • не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;
  • без необходимости не задерживаться в церквях при освящении Пасхальной корзины;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Так, в СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482 и электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua.

Напомним, на Пасху по всей Украине усилят меры безопасности.

РБК-Украина также сообщало о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.

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Служба безопасности Украины Пасха
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