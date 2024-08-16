Відвідування Білорусі під час війни: український омбудсмен пояснив небезпеку та ризики

Відвідування Білорусі громадянами України може бути небезпечним через низку факторів. Особливо вагомою причиною не їхати у сусідню країну є т. зв. фільтраційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Дмитра Лубінця в Telegram .

Як зазначає омбудсмен, після прибуття громадяни України будуть піддані фільтраційним заходам: опитуванням про мету приїзду, особисті дані політичні погляди та інше.

Особисті телефони вилучаються для більш поглибленого аналізу - їх підключають до спеціалізованого криміналістичного софту для того щоб вилучити інформацію з Telegram, Signal, What's Up та інших месенджерів.

"Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються, на цьому етапі є ризик бути затриманим і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі", - зауважує Лубінець.

За наявності інформування чи передачі даних, що для білоруської влади є чутливими, трапляються випадки депортації з країни, чи звинувачення які тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею про екстремізм. Громадяни України на території Білорусі, як і у Російській Федерації, піддаються прискіпливі увазі з боку спеціальних служб та поліції.

"На території Білорусі діє консульський відділ посольства України в республіці Білорусь до якого можуть звернутися громадяни України телефон +375172831989", - зауважив український омбудсмен.