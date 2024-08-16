Посещение Беларуси во время войны: украинский омбудсмен объяснил опасность и риски

Посещение Беларуси гражданами Украины может быть опасным из-за ряда факторов. Особенно важной причиной не ехать в соседнюю страну является т.н. фильтрационные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram .

Как отмечает омбудсмен, по прибытии граждане Украины будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям: опросам о целях приезда, личных данных политических взглядах и прочее.

Личные телефоны изымаются для более углубленного анализа – их подключают к специализированному криминалистическому софту для того, чтобы извлечь информацию из Telegram, Signal, What's Up и других мессенджеров.

"Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения возобновляются, на этом этапе есть риск быть задержанным и нести за собой ответственность посредством лишения свободы ", - отмечает Лубинец.

При наличии информирования или передачи данных, которые для белорусских властей чувствительны, бывают случаи депортации из страны или обвинения, которые влекут уголовную ответственность по статье об экстремизме. Граждане Украины на территории Беларуси, как и в Российской Федерации, подвергаются пристальному вниманию со стороны специальных служб и полиции.

"На территории Беларуси действует консульский отдел посольства Украины в республике Беларусь, к которому могут обратиться граждане Украины телефон +375172831989 ", - отметил украинский омбудсмен.