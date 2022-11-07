Відвантаження нафти з РФ досягло п'ятимісячного максимуму перед введенням санкцій, - ЗМІ

Російські морські перевезення сирої нафти минулого тижня підскочили до п'ятимісячного максимуму. Судам, які залишають балтійські та арктичні порти, не вистачає часу, щоб дістатися ключових пунктів призначення до набрання чинності санкціями Європейського союзу.

У танкерів залишається все менше часу, щоб дістатися індійських портів до набуття чинності заборон ЄС та Британії. Вантажі, відправлені з Росії, зросли до 3,6 млн барелів на день, найвищого рівня з початку червня, тоді як менш волатильний середній показник за чотири тижні також зріс, досягнувши максимального значення з серпня.

Британія наслідувала приклад ЄС, заборонивши своїм компаніям надавати страхування та інші послуги судам, що перевозять російську нафту, якщо тільки вантаж не буде куплений за ціною, нижчою за ще не узгоджену межу, яку хочуть встановити країни G7 та Австралія. Лондон є важливим страховим ринком для транспортування нафти. Страхування захисту та відшкодування збитків покриває компанії від ризиків, включаючи розливи нафти. Британія також є домом для Міжнародної групи P&I Clubs, всеосяжної організації взаємних страхових компаній з усього світу, яка покриває 95% танкерного флоту для цієї страховки. Британія відмовиться від контрактів на постачання російської нафти, підписаних до 5 грудня та поставлених до 19 січня, відповідно до підходу США.

Найбільше зростання, як у натуральному, так і у відсотковому вираженні, спостерігався у відвантаженнях з термінала Мурманськ. Судам потрібно більше часу, щоб дістатися пункту призначення в Азії з Мурманська, ніж від терміналів у Балтійському чи Чорному морях. Тому стрибок може відображати прагнення доставити обсяги до того, як санкції ЄС не дозволять судам блоку перевозити російську нафту та заборонять надання страховки та інших послуги для решти світового флоту.

Судна, які перевозять російську нафту, також стають обережнішими щодо свого пункту призначення. Ще більше суден залишають російські порти, не сигналізуючи про кінцевий порт розвантаження. Танкери, які зараз завантажуються в Приморську чи Усть-Лузі, навряд чи досягнуть терміналів розвантаження у Китаї, чи Індії до набрання чинності забороною ЄС.