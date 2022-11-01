Санкції змусили РФ та Іран обмінюватися нафтопродуктами, - ЗМІ
Росія почала обмінюватися нафтопродуктами з Іраном, що є останньою ознакою поглиблення зв'язків між двома країнами, які перебувають під санкціями. Зближенням для них стала війна РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого Москва і Тегеран, дедалі більше ізольовані санкціями США, прагнули значно поглибити своє економічне та військове партнерство. Ісламська Республіка також стикається з додатковими санкціями за її роль у постачанні зброї Росії для конфлікту.
Як повідомляє видання, Іран також домагається угоди щодо обміну газом з РФ. Згідно з цією угодою Іран імпортуватиме російський газ через країну-посередника для збільшення експорту з Ісламської Республіки, а також інвестицій у проект ЗПГ і трубопровід до Пакистану, який застопорився.
Також стало відомо, що Іран та Росія підписали нафтові та газові контракти на суму 6,5 млрд доларів у рамках меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає додаткові угоди на суму до 40 млрд доларів.
Нагадаємо, що Росія винайшла новий спосіб обходу нафтових санкцій.
Також Росія прискорила завантаження танкерів напередодні нафтового ембарго ЄС.
Фактично після введення європейських санкцій обсяг нафти, що продається Росією, може не сильно скоротитися, але дохід від цього повинен знизитися суттєво.
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