Росія прискорила завантаження танкерів напередодні нафтового ембарго ЄС, - ЗМІ

Росія збільшила морський експорт нафти марки Urals до Азії до 50% від загального обсягу за період з 1 по 20 жовтня напередодні грудневого ембарго ЄС на нафту та нафтопродукти держави.

Країни ЄС, які десятиліттями були основними споживачами російської сирої нафти, з 5 грудня перестануть купувати її через ембарго.

За даними Refinitiv Eikon і трейдерам, постачання російської нафти Urals до Азії зросло до 2,08 млн тонн у період з 1 по 20 жовтня, що на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця. Відвантаження Urals до Індії за цей період встановлені на рівні 1,38 млн тонн у порівнянні з 1,72 млн тонн у той же період вересня, поставки до Китаю зросли до 0,3 млн тонн з усього 0,1 млн тонн, а в кінцевий пункт призначення 0,3 млн тонн якість доставки до Азії була ще неясною.

Водночас Росія скоротила морські постачання Urals до країн ЄС на 22% до 1,1 млн тонн. Загальний обсяг експорту та транзиту нафти із західних російських портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ за цей період зріс на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого місяця до 5,38 млн тонн. Проте попит на знижені в ціні російські барелі в країнах ЄС у жовтні залишався високим.

"Жовтневі обсяги плавно очищаються як у Європі, так і за її межами, але російський експорт у листопаді і до кінця року викликає серйозні побоювання", - йдеться у повідомленні.

Постачання нафти до країн Європи, які не приєдналися до санкцій або отримали пільги, зросли на 6% з 1 по 20 жовтня. Поставки до Болгарії зросли до 0,48 млн тонн з 0,4 млн тонн і до Туреччини до 0,94 млн. тонн з 0,88 млн тонн. Індія і Туреччина зберегли свої провідні позиції як покупці Urals протягом майже тритижневого періоду, а присутність російських компаній, що росте, на ринку фрахту сприяла поставкам, кажуть трейдери.