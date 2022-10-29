Росія прискорила завантаження танкерів напередодні нафтового ембарго ЄС, - ЗМІ
Росія збільшила морський експорт нафти марки Urals до Азії до 50% від загального обсягу за період з 1 по 20 жовтня напередодні грудневого ембарго ЄС на нафту та нафтопродукти держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання gCaptain.
Країни ЄС, які десятиліттями були основними споживачами російської сирої нафти, з 5 грудня перестануть купувати її через ембарго.
За даними Refinitiv Eikon і трейдерам, постачання російської нафти Urals до Азії зросло до 2,08 млн тонн у період з 1 по 20 жовтня, що на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця. Відвантаження Urals до Індії за цей період встановлені на рівні 1,38 млн тонн у порівнянні з 1,72 млн тонн у той же період вересня, поставки до Китаю зросли до 0,3 млн тонн з усього 0,1 млн тонн, а в кінцевий пункт призначення 0,3 млн тонн якість доставки до Азії була ще неясною.
Водночас Росія скоротила морські постачання Urals до країн ЄС на 22% до 1,1 млн тонн. Загальний обсяг експорту та транзиту нафти із західних російських портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ за цей період зріс на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого місяця до 5,38 млн тонн. Проте попит на знижені в ціні російські барелі в країнах ЄС у жовтні залишався високим.
"Жовтневі обсяги плавно очищаються як у Європі, так і за її межами, але російський експорт у листопаді і до кінця року викликає серйозні побоювання", - йдеться у повідомленні.
Постачання нафти до країн Європи, які не приєдналися до санкцій або отримали пільги, зросли на 6% з 1 по 20 жовтня. Поставки до Болгарії зросли до 0,48 млн тонн з 0,4 млн тонн і до Туреччини до 0,94 млн. тонн з 0,88 млн тонн. Індія і Туреччина зберегли свої провідні позиції як покупці Urals протягом майже тритижневого періоду, а присутність російських компаній, що росте, на ринку фрахту сприяла поставкам, кажуть трейдери.
Нагадаємо, що європейські нафтові санкції щодо Росії вже впливають на торгівлю.
Фактично після введення європейських санкцій обсяг нафти, що продається Росією, може не сильно скоротитися, але дохід від цього повинен знизитися суттєво.
Також ЄС у новому пакеті санкцій допустив виключення з режиму обмежень ціни на російську нафту, якщо це важливо для енергобезпеки конкретної країни.
Докладніше про новий пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна "Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений".
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