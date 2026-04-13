Видурив мільйон у матері загиблого воїна: поліція спіймала на гарячому цинічного шахрая

Поліцейські затримали у Кам’янці-Подільському шахрая, який ошукав матір загиблого воїна на понад мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Хмельницької області.

Згідно з матеріалами справи, потерпілій зателефонував незнайомець, який представився правоохоронцем. Він повідомив, що на ім’я жінки російські спецслужби нібито намагаються оформити закупівлю дронів для своєї армії.

Для того, щоб вирішити проблему, шахраї переконали потерпілу передати всі заощадження нібито для декларування до Києва.

Зловмисники сказали, що гроші повернуть власниці одразу після того, як буде проведено "перевірку". Налякана жінка повірила шахраям та погодилась на виконання всіх умов.

Зловмисника затримали "на гарячому"

Після цього шахрай організував зустріч жінки та свого 21-річного спільника, який із Києва прибув до Кам’янця-Подільського. Пенсіонерка особисто передала шахраю 1 млн 50 тисяч гривень у валютному еквіваленті.

Поліцейські затримали зловмисника на місці події одразу після отримання грошей. Фігуранту вже оголосили підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.