Выманил миллион у матери погибшего воина: полиция поймала с поличным циничного мошенника

Полицейские задержали в Каменце-Подольском мошенника, который обманул мать погибшего воина на более чем миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Хмельницкой области.

Согласно материалам дела, потерпевшей позвонил незнакомец, который представился правоохранителем. Он сообщил, что на имя женщины российские спецслужбы якобы пытаются оформить закупку дронов для своей армии.

Для того, чтобы решить проблему, мошенники убедили потерпевшую передать все сбережения якобы для декларирования в Киев.

Злоумышленники сказали, что деньги вернут владелице сразу после того, как будет проведена "проверка". Напуганная женщина поверила мошенникам и согласилась на выполнение всех условий.

Злоумышленника задержали "на горячем"

После этого мошенник организовал встречу женщины и своего 21-летнего сообщника, который из Киева прибыл в Каменец-Подольский. Пенсионерка лично передала мошеннику 1 млн 50 тысяч гривен в валютном эквиваленте.

Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия сразу после получения денег. Фигуранту уже объявили подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.