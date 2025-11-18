Відтепер квитки на електрички можна купити онлайн: як працює новий сервіс УЗ

Тепер пасажирам не потрібно стояти в чергах або шукати каси - достатньо обрати напрямок у розділі "Приміські" або "City Express", додати багаж за потреби та оплатити поїздку онлайн.

Хто може купити квитки онлайн

Першими до нового сервісу підключені Київська, Вінницька, Житомирська, Полтавська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Черкаська області та частково Херсонська і Запорізька.

Пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися онлайн-купівлею згодом, наразі доступні лише повні та дитячі квитки.

Зазначимо, у застосунку користувачі зможуть отримати доступ до таких функцій: збереження історії пошуку, актуальна інформація про рейси, швидка купівля квитків, сучасний інтерфейс і відсутність необхідності зберігати окремий файл з квитком.

Застосунок "Укрзалізниці" запрацював у 2022 році, ним користуються понад 5,5 млн людей. У компанії зазначають, що 90% усіх квитків на залізницю купуються онлайн, з яких 70% оформляються через мобільний застосунок.

Завантажити застосунок можна для iOS та Android за посиланням.