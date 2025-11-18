Теперь билеты на электрички можно купить онлайн: как работает новый сервис УЗ

Теперь пассажирам не нужно стоять в очередях или искать кассы - достаточно выбрать направление в разделе "Пригородные" или "City Express", добавить багаж при необходимости и оплатить поездку онлайн.

Кто может купить билеты онлайн

Первыми к новому сервису подключены Киевская, Винницкая, Житомирская, Полтавская, Николаевская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Черниговская, Хмельницкая, Черкасская области и частично Херсонская и Запорожская.

Льготные категории пассажиров смогут пользоваться онлайн-покупкой позже, пока доступны только полные и детские билеты.

Отметим, в приложении пользователи смогут получить доступ к таким функциям: сохранение истории поиска, актуальная информация о рейсах, быстрая покупка билетов, современный интерфейс и отсутствие необходимости сохранять отдельный файл с билетом.

Приложение "Укрзалізниці" заработало в 2022 году, им пользуются более 5,5 млн человек. В компании отмечают, что 90% всех билетов на железную дорогу покупаются онлайн, из которых 70% оформляются через мобильное приложение.

Скачать приложение можно для iOS и Android по ссылке.