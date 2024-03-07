Відсутність допомоги затримає повернення ЗСУ ініціативи по всій лінії фронту, - ISW

Зазначається, що дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх, а невизначеність щодо майбутньої допомоги, вірогідно, обмежує українське оперативне планування.

"Затримки з наданням критично важливої допомоги, змусять Україну ухвалювати складні рішення щодо розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та поточними українськими оборонними операціями проти російських нападників, які наразі утримують ініціативу", - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що президент Володимир Зеленський нещодавно заявив про наміри ЗСУ провести у 2024 році контрнаступальні операції, але водночас наголосив, що першочерговим завданням для України залишається оборона її території.

Також Зеленський зазначив, що Росія готує нову наступальну операцію, яка розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року. За його словами, це, ймовірно, ще більше відтермінує можливості для України підготуватися і розпочати контрнаступальні операції.

У звіті також зазначається, що добре забезпечені українські війська довели, що здатні запобігти навіть незначним успіхам Росії під час широкомасштабних російських наступальних операцій і здатні завдати значних втрат атакуючим російським силам.

"Західна безпекова допомога має вирішальне значення як для здатності України сконцентрувати матеріальні та людські ресурси для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності послабити російські наступальні зусилля настільки, щоб Україна змогла перехопити ініціативу на всьому театрі військових дій", - йдеться у звіті ISW.

Проблеми з допомогою Україні

Наприкінці минулого року Сполучені Штати призупинили надання фінансової допомоги на оборонні потреби України, оскільки Палата представників Конгресу затягує схвалення пакету допомоги нашій країні на понад 60 млрд доларів.

Палата представників може затвердити допомогу Україні наприкінці березня - у квітні.

Адміністрація президента Джо Байдена має намір залучити близько 200 млн доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку. У Білому домі зазначили, що США шукатимуть додаткові варіанти допомогти Україні, враховуючи ситуацію на фронті.

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