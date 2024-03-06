ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Байдена думають над допомогою Україні з бюджету армії США. Bloomberg розкрило деталі

США, Середа 06 березня 2024 22:42
UA EN RU
У Байдена думають над допомогою Україні з бюджету армії США. Bloomberg розкрило деталі Архівне фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Адміністрація президента Джо Байдена задумалася про залучення близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що фінансування може бути використано для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання.

На поточний момент Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська останніми тижнями домоглися невеликих територіальних завоювань.

"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України", - пише Bloomberg.

Джерела видання вказують, що остаточного рішення ще не ухвалено. Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити законопроект про допомогу Україні. У Байдена впевнені, що, якщо спікер Палати представників поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів.

Допомога Україні від США

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Як пише CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня, або у квітні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Війна в Україні
NEWS
"Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України
"Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію