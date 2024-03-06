Кірбі про допомогу для України: ми мусимо шукати додаткові варіанти

Напередодні звернення президента США Джо Байдена до Конгресу з промовою "Про стан країни", радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джона Кірбі розповів про плани адміністрації президента спонукати Конгрес затвердити додаткове фінансування для України.

Журналіст звернула увагу Кірбі на те, що Україні вже бракує боєприпасів і вона починає втрачати території, зокрема через брак американської підтримки. Та запитала, чи досі США бачать можливість поступу із додатковою допомогою Україні, на що радник Білого дому запевнив, що вони продовжать працювати з Конгресом.

"Ми продовжимо працювати із Конгресом, щоб забезпечити це додаткове фінансування. Ми також працюємо з союзниками та партнерами щодо можливих внесків. Це не значить, що вони їх не роблять - вони роблять. Але ми хочемо подивитися, що іще можна зробити. І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування", - наголосив Кірбі.

На питання, стосовно того, чи є якийсь план "Б" в адміністрації президента, радник Білого дому заявив, що вони завжди розглядають всі можливості, які можуть використати.

"Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела (коштів - ред.), здатне зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході", - пояснив він.

Допомога Україні від США

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Як пише CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня, або у квітні.

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