Отсутствие помощи затянет возвращение ВСУ инициативы по всей линии фронта, - ISW

Отмечается, что дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их, а неопределенность касательно будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование.

"Задержки с предоставлением критически важной помощи, заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и текущими украинскими оборонительными операциями против российских нападающих, которые сейчас удерживают инициативу", - говорится в отчете.

В ISW напомнили, что президент Владимир Зеленский недавно заявил о намерениях ВСУ провести в 2024 году контрнаступательные операции, но в то же время подчеркнул, что первоочередной задачей для Украины остается оборона ее территории.

Также Зеленский отметил, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая начнется в конце мая или летом 2024 года. По его словам, это, вероятно, еще больше отсрочит возможности для Украины подготовиться и начать контрнаступательные операции.

В отчете также отмечается, что хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что способны предотвратить даже незначительные успехи России во время широкомасштабных российских наступательных операций и способны нанести значительные потери атакующим российским силам.

"Западная помощь в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины сконцентрировать материальные и человеческие ресурсы для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности ослабить российские наступательные усилия настолько, чтобы Украина смогла перехватить инициативу на всем театре военных действий", - говорится в отчете ISW.

Проблемы с помощью Украине

В конце прошлого года Соединенные Штаты приостановили предоставление финансовой помощи на оборонные нужды Украины, поскольку Палата представителей Конгресса затягивает одобрение пакета помощи нашей стране на более чем 60 млрд долларов.

Палата представителей может утвердить помощь Украине в конце марта - в апреле.

Администрация президента Джо Байдена намерена привлечь около 200 млн долларов из финансирования армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку. В Белом доме отметили, что США будут искать дополнительные варианты помочь Украине с учетом ситуации на фронте.

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