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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відступ окупантів із Херсона. Дуда допускає "обман та провокації" зі сторін РФ

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Польщі Анджей Дуда припускає, що російські війська можуть піти на "обман та провокації" на тлі заяв про відхід з Херсона.

Про це повідомив голова адміністрації президента Польщі Павло Шорт, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За його словами, у Польщі вважають, що "героїчні українські солдати та влада їхньої країни теж готові до цього".

Нагадаємо, вчора російське вище командування заявило про так званий "відхід" із правого берега Дніпра в Херсонській області на лівий.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, звернув увагу, що "ніхто просто так ніколи не відходить" і підкреслив, що ворог не збирається здавати позиції без бою, тому ЗСУ на півдні просуваються обережно, щоб контрнаступ йшов із найменшими втратами.

Тим часом у США заявили, що побачили ознаки відступу росіян із Херсона.

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ХерсонРосійська ФедераціяПольщаАнджей Дуда