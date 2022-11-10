RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отступление оккупантов из Херсона. Дуда допускает "обман и провокации" со сторон РФ

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Польши Анджей Дуда допускает, что российские войска могут пойти на "обман и провокации" на фоне заявлений об уходе из Херсона.

Об этом сообщил глава администрации президента Польши Павел Шорт, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, в Польше считают, что "героические украинские солдаты и власти их страны тоже готовы к этому".

Напомним, вчера российское высшее командование заявило о так называемом "отходе" с правого берега Днепра в Херсонской области на левый.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обратил внимание, что "никто просто так никогда не отходит", и подчеркнул, что враг не собирается сдавать позиции без боя, поэтому ВСУ на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями.

Тем временем в США заявили, что увидели признаки отступления россиян из Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонРоссийская ФедерацияПольшаАнджей Дуда