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США бачать перші ознаки відходу росіян з Херсона, - генерал Міллі

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Вашингтон, Четвер 10 листопада 2022 08:42
США бачать перші ознаки відходу росіян з Херсона, - генерал Міллі Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Проте процес відходу може тривати тижні.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні чи навіть тижні.

Міллі вважає, що Росія перекине сили на оборонні рубежі біля Дніпра.

"Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні рубежі на південь від річки, але це ще належить з'ясувати. Прямо зараз ранні індикатори говорять про те, що вони роблять те, що кажуть, і ми бачимо ці ранні індикатори", - заявив генерал США.

Нагадаємо, вчора командування РФ заявило, що виводитиме війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

При цьому українські військові та вище керівництво скептично ставляться до заяв Росії та закликають не вірити ворогу.

Докладніше про ситуацію в Херсоні можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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