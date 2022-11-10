США бачать перші ознаки відходу росіян з Херсона, - генерал Міллі

За його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні чи навіть тижні.

Міллі вважає, що Росія перекине сили на оборонні рубежі біля Дніпра.

"Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні рубежі на південь від річки, але це ще належить з'ясувати. Прямо зараз ранні індикатори говорять про те, що вони роблять те, що кажуть, і ми бачимо ці ранні індикатори", - заявив генерал США.