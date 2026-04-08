Відстрочку за "контрактом 18-25" остаточно затвердили: хто і коли отримає гарантований рік

Відстрочка після контракту

В Україні остаточно врегулювали питання відстрочки для молодих військовослужбовців.

Йдеться про громадян віком від 18 до 25 років, які підписали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення. Для них передбачено відстрочку від повторного призову.

Кабінет Міністрів уже затвердив механізм оформлення такого статусу, що дозволило перевести норму у практичну площину.

Як працює механізм

Відстрочка надається строком на 12 місяців після завершення служби. Протягом цього часу залучення до служби можливе виключно за згодою самого військового.

Таким чином, держава гарантує період відновлення після виконання контракту.

Рішення було доопрацьоване спільно з парламентським комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Крок до професійної армії

Запровадження такої норми розглядається як елемент формування сучасної моделі армії.

Акцент робиться на добровільності служби, де військова карєра базується на свідомому виборі громадян.

Офіційно зазначається, що новий підхід має зміцнити систему комплектування та зробити її більш передбачуваною для молоді.