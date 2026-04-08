Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Відстрочку за "контрактом 18-25" остаточно затвердили: хто і коли отримає гарантований рік

23:21 08.04.2026 Ср
2 хв
Міноборони пояснило нові умови служби для молодих військових
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: військовий ЗСУ (GettyImages)

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що для військових віком 18–25 років запроваджено гарантовану відстрочку від призову після завершення контрактної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони України Михайла Федорова в мережі Facebook.

Відстрочка після контракту

В Україні остаточно врегулювали питання відстрочки для молодих військовослужбовців.

Йдеться про громадян віком від 18 до 25 років, які підписали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення. Для них передбачено відстрочку від повторного призову.

Кабінет Міністрів уже затвердив механізм оформлення такого статусу, що дозволило перевести норму у практичну площину.

Як працює механізм

Відстрочка надається строком на 12 місяців після завершення служби. Протягом цього часу залучення до служби можливе виключно за згодою самого військового.

Таким чином, держава гарантує період відновлення після виконання контракту.

Рішення було доопрацьоване спільно з парламентським комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Крок до професійної армії

Запровадження такої норми розглядається як елемент формування сучасної моделі армії.

Акцент робиться на добровільності служби, де військова карєра базується на свідомому виборі громадян.

Офіційно зазначається, що новий підхід має зміцнити систему комплектування та зробити її більш передбачуваною для молоді.

Зазначимо, що ЦНС заявив про численні порушення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де студентів денної форми позбавляють відстрочки та направляють на військову підготовку.

Повідомляється, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про значні труднощі з мобілізацією, вказавши на наявність близько 2 мільйонів осіб, які уникають призову, а також сотні тисяч випадків самовільного залишення військових частин.

