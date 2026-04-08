Отсрочку по "контракту 18-25" окончательно утвердили: кто и когда получит гарантированный год

Отсрочка после контракта

В Украине окончательно урегулировали вопрос отсрочки для молодых военнослужащих.

Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 25 лет, которые подписали годовой контракт с Силами обороны и уволились после его завершения. Для них предусмотрена отсрочка от повторного призыва.

Кабинет Министров уже утвердил механизм оформления такого статуса, что позволило перевести норму в практическую плоскость.

Как работает механизм

Отсрочка предоставляется сроком на 12 месяцев после завершения службы. В течение этого времени привлечение к службе возможно исключительно с согласия самого военного.

Таким образом, государство гарантирует период восстановления после выполнения контракта.

Решение было доработано совместно с парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Шаг к профессиональной армии

Введение такой нормы рассматривается как элемент формирования современной модели армии.

Акцент делается на добровольности службы, где военная карьера базируется на сознательном выборе граждан.

Официально отмечается, что новый подход должен укрепить систему комплектования и сделать ее более предсказуемой для молодежи.