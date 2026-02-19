Відстрочка для звільнених із полону: як оформити й чи продовжиться вона автоматично

Коли та як спростили оформлення відстрочок в Україні

Згідно з інформацією Міністерства оборони, порядок оформлення відстрочки від мобілізації в Україні було спрощено з 1 листопада 2025 року.

Так, відповідно до змін у постанові Кабінету міністрів №560, повторні заяви та додаткові візити до установ у більшості випадків не потрібні.

Йдеться про те, що значна кількість відстрочок - продовжується автоматично.

Для кого відстрочки підлягають автопродовженню

В цілому відстрочки від мобілізації підлягають автопродовженню для таких категорій осіб:

люди з інвалідністю;

особи, тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових із дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України ;

; військові, звільнені з полону.

Як оформити відстрочку тим, хто повернувся з полону

У МОУ нагадали, що громадянам України, які повертаються з полону, для оформлення відстрочки від мобілізації достатньо один раз звернутись до ЦНАПу - центру надання адміністративних послуг.

Адже територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) більше не приймають від громадян заяви на відстрочку.

"Адміністратор ЦНАП приймає документи, сканує їх і передає в електронній формі до відповідного ТЦК та СП, який ухвалює рішення. Тобто ЦНАП виступає фронт-офісом, а рішення залишається за ТЦК", - пояснили раніше у Міноборони.

Наголошується, що надалі відстрочка для цих осіб продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів.

Як оформити та продовжити відстрочку громадянам, які повернулися з полону (ілюстрація: mod.gov.ua)

Як працює автоматичне продовження відстрочки

У Міноборони розповіли, що автопродовження відбувається за умови, якщо в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки.

"Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки (наприклад, 30 березня), то після настання цієї дати відстрочка припиняється, і автоматичне продовження не здійснюється", - пояснили громадянам.

Якщо ж у даних зазначено строк, який відповідає періоду мобілізації (у застосунку "Резерв+" це відображається як "до завершення мобілізації"), під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів.

Отже, механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних.

"Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити", - наголосили в МОУ.

Для цього потрібно:

або звернутись до ТЦК та СП;

або подати документи на оформлення нової відстрочки в будь-якому зручному ЦНАПі.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася

У міністерстві визнали, що може трапитись інша ситуація: відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося.

"Це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах", - пояснили українцям.

У такому випадку необхідно:

спочатку оновити інформацію у державних реєстрах:

після цього - подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП з актуальними документами.

"Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАП незалежно від місця реєстрації", - уточнили в МОУ.

Як підтверджується відстрочка від мобілізації

Насамкінець у Міністерстві оборони повідомили, що сьогодні основним підтвердженням наявності відстрочки від мобілізації є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку "Резерв+".

"Паперові довідки з печаткою більше не видаються", - нагадали у відомстві.

Якщо ж людина не має доступу до смартфона, можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його: