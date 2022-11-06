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Відстрочка від призову для студентів і не тільки. В Раді готують зміни

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Неділя 06 листопада 2022 14:45
Відстрочка від призову для студентів і не тільки. В Раді готують зміни Фото: відстрочка від призову для студентів і не тільки. В Раді готують зміни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Верховній раді пропонують звільняти від служби студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших. Це допоможе зберегти науково-технічний потенціал країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проєкту Закону.

Відповідно до проєкту Закону, пропонується звільняти від військової служби:

  • здобувачів професійної освіти;
  • здобувачів фахової передвищої освіти;
  • здобувачів вищої освіти;
  • асистентів-стажистів;
  • аспірантів;
  • докторантів.

"Законопроект покликаний усунути дискримінацію вищезгаданої категорії громадян в нормативних актах", - повідомляється в пояснювальній записці.

Законопроєкт також допоможе е забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.

"Ухвалення законопроекту дозволить усунути існуючі неузгодженості у законодавстві та сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців", - зазначається в документі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ISW, мобілізація в Росії була неповноцінно, тому вона не буде ефективною у довгостроковій перспективі. Тим часом радник глави Офісу президента Олексій Арестович озвучив кількість росіян, яких вдалося мобілізувати.

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