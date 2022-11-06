Відстрочка від призову для студентів і не тільки. В Раді готують зміни
У Верховній раді пропонують звільняти від служби студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших. Це допоможе зберегти науково-технічний потенціал країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проєкту Закону.
Відповідно до проєкту Закону, пропонується звільняти від військової служби:
- здобувачів професійної освіти;
- здобувачів фахової передвищої освіти;
- здобувачів вищої освіти;
- асистентів-стажистів;
- аспірантів;
- докторантів.
"Законопроект покликаний усунути дискримінацію вищезгаданої категорії громадян в нормативних актах", - повідомляється в пояснювальній записці.
Законопроєкт також допоможе е забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.
"Ухвалення законопроекту дозволить усунути існуючі неузгодженості у законодавстві та сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців", - зазначається в документі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ISW, мобілізація в Росії була неповноцінно, тому вона не буде ефективною у довгостроковій перспективі. Тим часом радник глави Офісу президента Олексій Арестович озвучив кількість росіян, яких вдалося мобілізувати.
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