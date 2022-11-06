Відстрочка від призову для студентів і не тільки. В Раді готують зміни

У Верховній раді пропонують звільняти від служби студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших. Це допоможе зберегти науково-технічний потенціал країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проєкту Закону.

Відповідно до проєкту Закону, пропонується звільняти від військової служби:

здобувачів професійної освіти;

здобувачів фахової передвищої освіти;

здобувачів вищої освіти;

асистентів-стажистів;

аспірантів;

докторантів.

"Законопроект покликаний усунути дискримінацію вищезгаданої категорії громадян в нормативних актах", - повідомляється в пояснювальній записці.

Законопроєкт також допоможе е забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.

"Ухвалення законопроекту дозволить усунути існуючі неузгодженості у законодавстві та сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців", - зазначається в документі.