Отсрочка от призыва для студентов и не только. В Раде готовят изменения
В Верховной раде предлагают освобождать от службы студентов, ассистентов-стажеров, аспирантов и других. Это поможет сохранить научно-технический потенциал страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту Закона.
Согласно проекту Закона, предлагается освобождать от военной службы:
- соискателей профессионального образования;
- соискателей профессионального высшего образования;
- соискателей высшего образования;
- ассистентов-стажеров;
- аспирантов;
- докторантов.
"Законопроект призван устранить дискриминацию вышеупомянутой категории граждан в нормативных актах", - сообщается в пояснительной записке.
Законопроект также поможет обеспечить права лиц, которые уже были мобилизованы с учетом незнания своих прав.
"Принятие законопроекта позволит устранить существующие неувязки в законодательстве и будет способствовать сохранению научно-технического потенциала государства и кадровой базы специалистов", - отмечается в документе.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным ISW, мобилизация в России была неполноценной, поэтому она не будет эффективной в долгосрочной перспективе. Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил количество россиян, которых получилось мобилизовать.
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