Відстрочка від мобілізації продовжиться автоматично, але не для всіх: кого це стосується

Як це працює

Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах і оновлює запис в електронному документі користувача в застосунку Резерв+. Це стосується як онлайн-відстрочок, так і оформлених через ЦНАП.

ТЦК більше не приймають заяви на продовження відстрочок від громадян - це дозволило ліквідувати черги і зосередити ресурси на мобілізації.

Хто підпадає під автоматичне продовження

Автоматичне продовження діє для 22 категорій, зокрема:

люди з інвалідністю,

тимчасово непридатні до служби,

батьки трьох і більше дітей,

одинокі батьки дитини до 18 років,

батьки дитини з інвалідністю,

ті хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї або людиною з інвалідністю,

студенти та аспіранти,

вчителі шкіл,

працівники вищої та профосвіти,

військові звільнені з полону,

а також родичі загиблих під час бойових дій.

Коли автопродовження може не спрацювати

Система може не знайти даних у реєстрах для тих, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи, доглядає за тяжкохворим членом сім'ї, або є батьком трьох і більше дітей.

У таких випадках треба особисто звернутися до будь-якого ЦНАПу з документами.

Що перевірити заздалегідь

Щоб автопродовження спрацювало, дані в реєстрах мають бути актуальними: відомості про сім'ю у ДРАЦС, дані про інвалідність в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду, персональні дані батьків в актових записах, а також відсутність заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці.