Отсрочка от мобилизации продолжится автоматически, но не для всех: кого это касается

Как это работает

Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах и обновляет запись в электронном документе пользователя в приложении Резерв+. Это касается как онлайн-отсрочек, так и оформленных через ЦНАП.

ТЦК больше не принимают заявления на продление отсрочек от граждан - это позволило ликвидировать очереди и сосредоточить ресурсы на мобилизации.

Кто подпадает под автоматическое продление

Автоматическое продление действует для 22 категорий, в частности:

люди с инвалидностью,

временно непригодные к службе,

родители трех и более детей,

одинокие родители ребенка до 18 лет,

родители ребенка с инвалидностью,

те кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи или человеком с инвалидностью,

студенты и аспиранты,

учителя школ,

работники высшего и профобразования,

военные освобожденные из плена,

а также родственники погибших во время боевых действий.

Когда автопродление может не сработать

Система может не найти данных в реестрах для тех, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы, ухаживает за тяжелобольным членом семьи, или является отцом трех и более детей.

В таких случаях надо лично обратиться в любой ЦНАП с документами.

Что проверить заранее

Чтобы автопродление сработало, данные в реестрах должны быть актуальными: сведения о семье в ГРАГСе, данные об инвалидности в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда, персональные данные родителей в актовых записях, а также отсутствие задолженности по уплате алиментов более трёх месяцев.