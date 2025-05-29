Відстрочка для студентів: у Раді розповіли, чи збираються боротися зі зловживаннями
Наразі Верховна Рада не розглядає ніяких нових обмежень щодо права на відстрочку для студентів. Тобто якихось змін для українців, які здобувають послідовну освіту, не передбачається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, члена комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського на брифінгу.
"Жодних законодавчих новел щодо мобілізації громадян, які здобувають освіту відповідно до тих правил, які наразі існують, поки наразі немає. Разом з тим фактично з 2022 року питання, як не допустити зловживання і використання можливості навчатися як квазіпідстава, за великим рахунком, для відстрочки, воно розглядається і дискутується", - сказав нардеп.
Веніславський зазначив, що кількість студенів віком від 25-30 років і вище зросла в геометричній прогресії під час війни. Також збільшилася кількість аспірантів та докторантів. Як зазначив парламентар, це безперечно з бажанням людей уникнути мобілізації.
"Є певні на рівні ідей такі ініціативи від Міністерства освіти і науки, щоб унеможливити таке зловживання. Але, ще раз підкреслюю, якихось законодавчих актів, які б розглядалися чи які б були зареєстровані в парламенті з цього питання, які в короткостроковій перспективі можуть бути ухвалені, немає. Відповідно якихось змін, які навчаються в вищих навчальних закладах, здобувають послідовну освіту, жодних змін не буде", - наголосив Веніславський.
Відстрочка від мобілізації
Нагадаємо, що за чинним законодавством в Україні є низка категорій військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Виділяють декілька типів відстрочок:
- за станом здоров’я,
- за сімейними обставинами, наприклад багатодітні батьки (мають трьох і більше дітей до 18 років) або батьки-одинаки (які самостійно виховують дитину до 18 років).
- у зв'язку з навчанням чи професійною діяльністю (студенти, вчителі).
У квітні Кабінет міністрів погодив законопроєкт, яким хочуть змінити правила відстрочки від мобілізації для студентів і педагогів.
Варто зазначити, що деякі українці можуть отримати відстрочку онлайн через застосунок "Резерв+".
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