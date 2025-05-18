Кожна третя відстрочка вже онлайн: що ще покращив "Резерв+" за рік після запуску

За рік застосунок "Резерв+" став цифровим мостом між військовозобов’язаними та державою. Сервіс не лише спростив отримання відстрочки, а й додав нові можливості військовозобов'язаним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Міноборони розповіло, що сьогодні застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" виповнюється один рік. За цей час від однієї функції - оновлення даних - "Резерв+" виріс в низку сервісів, які змінили взаємодію людини із ще однією державною сферою.

За цей рік "Резерв+" вдалося долучити понад 4 мільйони користувачів.

У застосунку з’явився:

електронний військовий документ,

можливість оформити відстрочку,

згенерувати електронне направлення на ВЛК,

знайти вакансію у війську через рекрутинг,

можливість виправити дані.

Крім того, зараз у "Резерв+" працює 5 типів відстрочок. Усього за весь час існування сервісу було згенеровано 360 000 відстрочок.

"Кожна третя відстрочка зараз генерується онлайн", - зазначили в Міноборони.

Водночас за рік існування застосунку з'явилась можливість оформити електронне направлення на ВЛК. Це, за словами міністерства, перший крок до цифрової реформи військово-лікарської комісії, що покликана спростити її проходження і зробити цей процес прозорим і справедливим. МОУ повідомило, що вже 200 000 направлень згенеровано.

Рекрутинг, що також є всередині застосунку вже має понад 9 000 актуальних вакансій.

"І це найбільший перелік вакансій у війську, який зараз існує. Близько 100 000 заяв на різні вакансії в "Резерв+". З них - до 5 000 відгуків на вакансії Лінії дронів", - додали в міністерстві.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголосила, що за перший рік роботи "Резерв+" став повноцінним інструментом взаємодії військовозобов’язаного з державою.

"Застосунок формує нове ставлення громадян до війська як до сучасної, прозорої та підзвітної інституції. Це і є цифрова трансформація - коли технології не просто автоматизують процес, а змінюють ставлення держави до людини і людини до держави", - додала вона.

За словами заступниці міністра, "Резерв+" наразі виконує і правозахисну функцію, оскільки до повномасштабного вторгнення чимало українців не знали своїх прав під час мобілізації.

"Крім того, люди з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти нарешті змогли реалізувати своє законне право на відстрочку онлайн - без черг, паперів та зайвого очікування. Також громадяни вперше отримали відкритий доступ до того, що про них знає держава в реєстрі Оберіг. Це і є прозорість. Тепер кожен може не лише побачити інформацію про себе, а й вчасно виявити помилки в даних або порушення, пов’язані з військовим обліком", - підсумувала вона.