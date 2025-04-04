Кабмін змінює правила відстрочки для студентів і педагогів: до чого готуватися

В Україні змінять правила відстрочки від мобілізації для студентів і педагогів. Кабінет міністрів погодив відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у парламенті Тараса Мельничука в Telegram та нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Кабмін погодив законопроєкт, який врегулює, хто може отримати відстрочку від мобілізації. Цей законопроєкт мають внести на розгляд до Верховної Ради.

Законопроєктом пропонується уточнити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

учні ПТУ та студенти коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення граничного призовного віку;

студенти університетів, які вперше здобувають освіту на певному рівні;

докторанти, інтерни та лікарі-резиденти, які вперше навчаються на відповідному рівні;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівників, які працюють щонайменше на 0,75 ставки в закладах вищої, фахової передвищої, професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти, а також у наукових установах.

Крім того, відстрочку від мобілізації надають тим, хто на момент вступу до закладу освіти не досяг 25-річного віку, вперше здобуває освітній рівень та навчається на денній або дуальній формі.

Проєкт також передбачає надання права на відстрочку педагогам позашкільної освіти, які керують гуртками (зокрема, екологічними, технічними та військово-патріотичними), якщо вони були працевлаштовані на основній роботі до початку 2025 року.

Відстрочку не зможуть отримати: