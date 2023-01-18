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Відстоював волю українського народу: Байден про гибель Монастирського в Броварах

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Україна, Середа 18 січня 2023 21:06
Відстоював волю українського народу: Байден про гибель Монастирського в Броварах Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден виразили співчуття з приводу авіакатастрофи в місті Бровари.Там 18 січня загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

У своєму зверненні Байден сказав, що глибоко засмучений новиною про трагедію. Він заявив що його серце разом з родинами загиблих та поранених.

Він також згадав про Дениса Монастирського, котрий на момент трагедії займав посаду міністра внутрнішніх справ України.

"Пан Монастирський та його команда були глибоко залучені до збереження демократії в Україні - як до її захисту від російської агресії, так і до життєво важливої ​​роботи щодо реформ для зміцнення українських інституцій у цій війні та в майбутньому. Реформатор і патріот, пан Монастирський відстоював волю українського народу", - сказано в повідомленні.

Байден відзначив, що США, як партнер буде підтримувати Україну. до тих пір, поки це буде необхідно.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, вранці у Броварах Київської області розбився гелікоптер.

Станом на 15:45, 18 січня, було завершено пошуково-рятувальні роботи. На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих.

Усі деталі події можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство внутрішніх справ України Джозеф Байден Бровари
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