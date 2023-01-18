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Отстаивал волю украинского народа: Байден о гибели Монастырского в Броварах

Новина українською →
Украина, Среда 18 января 2023 21:06
Отстаивал волю украинского народа: Байден о гибели Монастырского в Броварах Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден выразили соболезнования по поводу авиакатастрофы в городе Бровары. Там 18 января погибло руководство министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

В своем обращении Байден сказал, что глубоко расстроен новостью о трагедии. Он заявил, что его сердце вместе с семьями погибших и раненых.

Он также упомянул Дениса Монастырского , который на момент трагедии занимал должность министра внутренних дел Украины.

"Господин Монастырский и его команда были глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине - как к ее защите от российской агрессии, так и к жизненно важной работе по реформам для укрепления украинских институтов в этой войне и в будущем. Реформатор и патриот, господин Монастырский отстаивал волю украинского народа", - говорится в сообщении.

Байден отметил, что США как партнер будет поддерживать Украину. до тех пор пока это будет необходимо.

Напомним, сегодня, 18 января, утромв Броварах Киевской области разбился вертолет

По состоянию на 15:45, 18 января, были завершены поисково-спасательные работы. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.

Все детали происшествия можете узнать в материале РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел Украины Джозеф Байден Бровары
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