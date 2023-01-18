В мережі повідомили про вибух та пожежу в Броварах: що про це відомо
У Броварах Київської області сьогодні, 18 січня пролунав вибух. Також повідомляється про пожежу в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Оновлено 08:58. В ОП повідомили про падіння літального апарата.
"Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці", - написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
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"Сьогодні Броварах було чутно вибух", - пишуть в мережі.
Попередньо припускається, що біля одного з дитсадків міг впасти вертоліт або ж якийсь інший повітряний об'єкт.
Також у мережі поширюються кадри пожежі, яка виникла в місті (поблизу будівлі дитячого садочка) внаслідок вибуху.
Нагадаємо, що сьогодні зранку пролунали сильні вибухи в Херсоні.
Також ми попереджали про вибухи в Івано-Франківській області.
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