Відстежуватимуть російську активність. НАТО розмістить спостережні літаки AWACS у Румунії

Літаки планують прибути 17 січня і підтримуватимуть посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежуватимуть російську військову активність.

"Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу", - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Вона підкреслила, що AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО. Лунгеску подякувала Румунії за розміщення літаків, що, за її словами, робить важливий внесок у раннє попередження.

Згідно з планами, літаки прибудуть на авіабазу Отопені поблизу Бухареста та залишаться там на декілька тижнів. Аеродром знаходиться на відстані близько 200 кілометрів від східного кордону країни ЄС і НАТО з Україною.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Україна де-факто стала членом НАТО, а скоро стане і де-юре.

Окрім того, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уряди Польщі та Литви лобіюватимуть гарантії безпеки НАТО для України.

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