Польща та Литва лобіюватимуть гарантії НАТО для України, - Дуда
Уряди Польщі та Литви лобіюватимуть гарантії безпеки НАТО для України.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення канцелярії польського глави держави у Twitter.
"Зустріч у Львові була дуже важливою - ми говорили з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою про підтримку України та безпеку Європи, про те, що ми лобіюватимемо, щоб НАТО дало Україні гарантії безпеки", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви, вони підписали спільну декларацію.
Крім того, у Львові Зеленський провів координаційну нараду щодо забезпечення охорони держкордону та ситуації безпеки у північно-західних областях України.
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