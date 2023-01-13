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Будут отслеживать российскую активность. НАТО разместит наблюдательные самолеты AWACS в Румынии

Фото: НАТО разместит наблюдательные самолеты AWACS в Румынии (ac.nato.int)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО намерена передислоцировать несколько своих самолетов-разведчиков AWACS, которые обычно базируются в Германии, в Румынию в связи с захватнической войной России против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Самолеты планируют прибыть 17 января и будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе и отслеживать российскую военную активность.

"Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса", - заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

Она подчеркнула, что AWACS может обнаруживать самолеты в сотнях километров, что делает их ключевым средством для сдерживания и обороны НАТО. Лунгеску поблагодарила Румынию за размещение самолетов, что, по ее словам, вносит важный вклад в раннее предупреждение.

Согласно планам, самолеты прибудут на авиабазу Отопени вблизи Бухареста и останутся там на несколько недель. Аэродром находится в 200 километрах от восточной границы страны ЕС и НАТО с Украиной.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отмечал, что Украина де-факто стала членом НАТО, а скоро станет и де-юре.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что правительства Польши и Литвы будут лоббировать гарантии безопасности НАТО для Украины.

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