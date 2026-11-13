Відстежувати дрони у "Повітряній тривозі" тепер можна лише після верифікації через "Дію"

Команди розробників Ajax Systems і Stfalcon спільно з Мінцифрою провели аудит системи та посилили її захист на всіх рівнях.

Обов'язкову верифікацію через "Дію" додали на вимогу військових, щоб дані про траєкторію ворожих цілей бачили лише перевірені українці, а ворог не міг використати цю інформацію.

У міністерстві запевняють, що новий механізм є безпечним для приватності користувачів.

Фото: "Повітряна тривога" відновила трекінг ракет після верифікації через "Дію" (map.ukrainealarm.com)

"Дія" не передає застосунку жодних персональних даних, а лише підтверджує факт верифікації людини. Сам застосунок "Повітряна тривога" також не збирає і не зберігає особисту інформацію.

Для базового функціоналу підтверджувати особу не обов'язково.

Без авторизації користувачі, як і раніше, можуть отримувати сповіщення про тривоги, бачити рівні небезпеки у регіонах та переглядати мапу найближчих укриттів.

Щоб відкрити доступ до відстеження російських цілей у реальному часі, необхідно оновити "Повітряну тривогу" в Google Play або App Store та пройти верифікацію через "Дію".

Раніше функцію відстеження руху ворожих ракет і безпілотників у застосунку "Повітряна тривога" тимчасово вимикали.

Це зробили за рекомендацією Сил оборони для модернізації системи безпеки та посилення захисту даних.