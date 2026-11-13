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Відстежувати дрони у "Повітряній тривозі" тепер можна лише після верифікації через "Дію"

17:00 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Ілюстративне фото: "Повітряна тривога" відновила трекінг ракет після верифікації через Дію (Колаж РБК-Україна)

Щоб відстежувати рух російських ракет і дронів у застосунку "Повітряна тривога", тепер потрібно пройти верифікацію через "Дію". Нову вимогу запровадили на запит Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Команди розробників Ajax Systems і Stfalcon спільно з Мінцифрою провели аудит системи та посилили її захист на всіх рівнях.

Обов'язкову верифікацію через "Дію" додали на вимогу військових, щоб дані про траєкторію ворожих цілей бачили лише перевірені українці, а ворог не міг використати цю інформацію.

У міністерстві запевняють, що новий механізм є безпечним для приватності користувачів.

Фото: "Повітряна тривога" відновила трекінг ракет після верифікації через "Дію" (map.ukrainealarm.com)

"Дія" не передає застосунку жодних персональних даних, а лише підтверджує факт верифікації людини. Сам застосунок "Повітряна тривога" також не збирає і не зберігає особисту інформацію.

Для базового функціоналу підтверджувати особу не обов'язково.

Без авторизації користувачі, як і раніше, можуть отримувати сповіщення про тривоги, бачити рівні небезпеки у регіонах та переглядати мапу найближчих укриттів.

Щоб відкрити доступ до відстеження російських цілей у реальному часі, необхідно оновити "Повітряну тривогу" в Google Play або App Store та пройти верифікацію через "Дію".

Раніше функцію відстеження руху ворожих ракет і безпілотників у застосунку "Повітряна тривога" тимчасово вимикали.

Це зробили за рекомендацією Сил оборони для модернізації системи безпеки та посилення захисту даних.

Нагадаємо, що ввечері 1 листопада в Україні перестав працювати застосунок "Повітряна тривога", а користувачі почали отримувати фейкові сповіщення про нібито хімічну та радіаційну небезпеку в Києві.

Згодом у Повітряних силах підтвердили злам додатку та наголосили, що на їхніх офіційних ресурсах не повідомлялося про загрозу балістики, радіаційну небезпеку чи вуличні бої в столиці.

Вранці 2 листопада стало відомо, що за нічною атакою стояли російські хакери. Тоді військові пояснили, чи вплинув злам на роботу Сил оборони і де українцям стежити за актуальними сповіщеннями про загрози.

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Повітряна тривогаВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атакаПовітряні сили України