Отслеживать дроны в "Воздушной тревоге" теперь можно только после верификации через "Дию"

Команды разработчиков Ajax Systems и Stfalcon совместно с Минцифрой провели аудит системы и усилили ее защиту на всех уровнях.

Обязательную верификацию через "Дию" добавили по требованию военных, чтобы данные о траектории враждебных целей видели только проверенные украинцы, а враг не мог использовать эту информацию.

В министерстве уверяют, что новый механизм безопасен для конфиденциальности пользователей.

Фото: "Воздушная тревога" возобновила трекинг ракет после верификации через "Дию" (map.ukrainealarm.com)

"Дия" не передает применение никаких персональных данных, а лишь подтверждает факт верификации человека. Само приложение "Воздушная тревога" также не собирает и не хранит личную информацию.

Для базового функционала подтверждать личность не обязательно.

Без авторизации пользователи по-прежнему могут получать уведомления о тревогах, видеть уровни опасности в регионах и просматривать карту ближайших укрытий.

Чтобы открыть доступ к отслеживанию российских целей в реальном времени, необходимо обновить "Воздушную тревогу" в Google Play или App Store и пройти верификацию через "Дию".

Ранее функцию отслеживания движения вражеских ракет и беспилотников в приложении "Воздушная тревога" временно выключали.

Это сделали по рекомендации сил обороны для модернизации системы безопасности и усиления защиты данных.