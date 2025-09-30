Відстають на 25 років. Трамп похизувався перевагою США над РФ і Китаєм

Сполучені Штати випереджають Росію і Китай у сфері субмарин, проте вже за кілька років країни зрівняються між собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера Дональда Трампа.

Під час виступу перед американськими генералами він заявив, що США на 25 років випереджають Росію і Китай у сфері підводних човнів.

"РФ на другому місці, Китай - на третьому, але вони наздоганяють нас. За п'ять років вони зрівняються з нами", - зазначив Трамп.

Президент США також додав, що американські підводні човни "абсолютно невидимі".

"Наші підводні човни просто причаїлися, але я впевнений, що нам не доведеться їх використовувати", - наголосив він.